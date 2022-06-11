فريق الإمارات يفوز بسباق "جائزة كانتون أرغاو" بسويسرا

المصدر: الإمارات اليوم

قاد هيرشي فريق الإمارات إلى الفوز اليوم بالمركز الأول في سباق الجائزة الكبرى في كانتون أرغاو في سويسرا الذي يشارك فيه فريق الإمارات بتشكيلة قوية تضم كلاً من دييغو أوليسي وماتيو ترينتين، فضلاً عن هيرشي الذي انضم إلى المجموعة المتقدمة قبل 7كم من خط النهاية.

وانطلق هيرشي البالغ من العمر 23 عاماً في سباق سرعة قبل 250م من نهاية السباق، ليتمكن من تجاوز منافسيه ماكس ساخمان (بورا-هانزغروي) وأندرياس كرون (لوتو سودال) اللذين اعتليا منصة التتويج إلى جانب هيرشي في المركزين الثاني والثالث على التوالي. كما تمكن دييغو أوليسي وزميله ماتيو ترينتين من الانضمام إلى قائمة العشرة الأوائل، ليحلا في المركزين التاسع والعاشر على التوالي.

وبفوزه اليوم، أصبح هيرشي أول دراج سويسري يفوز في هذا السباق منذ عام 2013، كما يعدّ هذا فوزه الثاني لهذا الموسم بعد سباق بير سيمبري ألفريدو الكلاسيكي في أبريل الماضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news