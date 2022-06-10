رسمياً.. "عموري" ينتقل إلى الوصل

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم رسمياً تعاقدها مع اللاعب الدولي عمر عبدالرحمن (عموري)، قادماً من نادي شباب الأهلي. وتوجهت الشركة بالشكر والتقدير إلى إدارة نادي شباب الأهلي، على تعاونهم في تسهيل انتقال اللاعب لصفوف الفريق.

وكان عموري بدأ مع الهلال السعودي في المراحل السنية، ثم انتقل إلى العين، وانتقل منه إلى تجربة احترافيه مع الهلال، ولكن تعرض اللاعب للإصابة في الرباط الصليبي، وبعد شفائه، عاد إلى دورينا من بوابة الجزيرة، وتعرض مجدداً لإصابة أبعدته طويلاً عن الملاعب.

وقبل شفائه من الإصابة، انتقل إلى شباب الأهلي في صفقة انتقال حر خلال القيد الشتوي لموسم 2020-2021.

ولكنه لم يشارك في المباريات قبل الموسم الأخير 2021-2022، وظهر بمستوى طيب مع شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا.

وتم استدعاؤه لصفوف المنتخب الوطني بعد غياب منذ 2019، وشارك لدقائق قليلة أمام منتخب أستراليا في الملحق الآسيوي لكأس العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news