البرتغالي جارديم مدربا لشباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم اليوم التعاقد مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم المقبل حتى يونيو 2023، خلفاً للمدرب المواطن مهدي علي الذي انتهى عقده بنهاية الموسم المنصرم.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه: تعلن شركة نادي شباب الأهلي لكرة القدم، عن تعاقدها رسمياً مع البرتغالي ليوناردو غارديم مديرا فنيا لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل، ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة على تسخير كل الامكانات وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق الإنجازات التي تليق بتاريخ واسم النادي الكبير".

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