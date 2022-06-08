أبوظبي تستضيف مباراتي كأس السوبر المصري للموسمين الماضي والجاري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقع مجلس أبوظبي الرياضي اتفاقية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بريزنتيشن سبورتس، لإقامة مباراتي كأس السوبر المصري بين الفريقين الفائزين بدرع الدوري وكأس مصر للموسم الماضي 2020 -2021، والموسم الجاري 2021 -2022 بالإمارات، لتقام ضمن أجندة الفعاليات الرياضية الدولية في إمارة أبوظبي.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، في بيان صحافي: «في ظل الروابط الوثيقة والمشتركات الكبيرة ووحدة المصير التي تجمع الإمارات بمصر الشقيقة، نعلن وبصفة رسمية من القاهرة الحبيبة عن استضافة أبوظبي للنسختين الرابعة والخامسة لكأس السوبر المصري».

وأشار إلى أن الحدث يقام بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة بريزنتيشن سبورتس، مبيناً أن «المباراتين تمثلان بالنسبة لنا في مجلس أبوظبي الرياضي استمراراً مهماً لخطط استقطاب الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية المهمة في ظل توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، واهتمامه الكبير لدعم خطط ترسيخ ريادة الإمارات والتأكيد على نهجها السامي وانفتاحها بسلام وتسامح تجاه شعوب العالم أجمع، كما تعزز الاستضافة خططنا الطموحة والمساعي الكبيرة التي غدت العاصمة أبوظبي بفضلها منصة للقاء نخبة رياضيي العالم وأهم الفرق وصناع القرار الرياضي العالمي».

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