«لازوم الخالدية» تحلّق بالسويد.. وكأس «أم الإمارات» في إسبانيا اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توّج الجواد «لازوم الخالدية» بطلاً لكأس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، المخصص للخيول العربية الأصيلة، أول من أمس، بمضمار حديقة جارديت العشبي في العاصمة السويدية استوكهولم، فيما يقام اليوم سباق كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، بمضمار سان سباستيان في إسبانيا، ضمن النسخة الـ14 لمهرجان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

وبعد توقف دام عامين، تجمع حشد للاحتفال باليوم الوطني للسويد، واجتذبت كأس زايد لمسافة 1500 متر «قوائم»، البالغ إجمالي جائزته المالية 250 ألف كرونا سويدية، 8 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق.

ونجحت المدربة ماريا هاجمان إريكسون في انتزاع المراكز الثلاثة الأولى في منصة التتويج في سباق كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية الأصيلة «قوائم»، بعد تنافس مثير بين «لازوم الخالدية» بقيادة أولريكا هولمكويست، و«أيمن» بقيادة جنتزكي فردريك، وكان على حكم خط النهاية مراجعة الصورة، ليجد أن أنف الأول كان فوق الخط.

وتمكن البطل من قطع المسافة في زمن قدره 1:40:40 دقيقة، فيما حل في المركز الثالث «دجيلانو» بقيادة مالين هولمبيرغ.

من جهة أخرى، يستقطب كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، لمسافة 1600 متر، تسعة من الخيول العربية الأصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق، تتنافس على الجائزة المالية البالغة 8.400 يورو.

ويتصدر الخيول المنافسة «إتش إم النبراس» لفايز العلويط، بإشراف توماس فورسي، وقيادة إس مارتينو، و«فتون» بإشراف شارل غوردين، وقيادة سي كاديل، و«مرمرة» بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جي سانشيز، وكلاهما للشقب ريسنج.

وينافس أيضاً «المويجعي» لمارسيل ميزي، بإشراف تي لومير وقيادة فابريس فيرون، و«بالومبينا دو ليانس» لسي ليزاما، بإشراف المدرب نفسه، وقيادة إس آر ليزاما، و«كوثر» للخيالة السلطانية العمانية، بقيادة إم فولون.

وعلى صعيد آخر فازت الفرس «موناليزا» لجي تي زوتليف، وبإشراف المالك نفسه، وقيادة كوب فاندربيك، بكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2300 متر، والذي جرى بمضمار وارجيم بمملكة بلجيكا بمشاركة 10 خيول. وتفوقت البطلة ابنة «إف البحر» بفارق طولين عن «نيل ادامز»، بقيادة كريستوف دينيس، وسجلت زمناً وقدره 2:43:11 دقيقة، فيما جاءت ثالثة «مس دو بانشير» بقيادة جينتك مارين.

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