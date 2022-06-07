المهيري يتصدر التقييم النهائي لرماة الأطباق «تراب»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تصدر الرامي يحيى المهيري نتائج التقييم النهائي لرماة الأطباق من الحفرة «التراب» التي أجراها اتحاد الرماية لتقييم وتصنيف رماته ورسم خارطة طريق لهم حتى نهاية الموسم الحالي.

وحقق المهيري 383 طبقاً بمعدل 23.9375 طبقاً في الجولة الواحدة، وحل ثانياً الرامي حمد بن مجرن برصيد 381 طبقاً، وحل عبدالله بوهليبه في المركز الثالث برصيد 379 طبقاً، ثم ظاهر العرياني رابعاً برصيد 378 طبقاً، ووليد العرياني خامساً برصيد 376 طبقاً، ثم الرامي الواعد بطي أحمد بن مجرن سادساً برصيد 374 طبقاً، ثم الرامي سيف الشامسي سابعاً برصيد 368 طبقاً، وأحمد الحمادي ثامناً برصيد 366 طبقاً، ومشعل البناي تاسعاً بـ364 طبقاً.

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