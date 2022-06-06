«زلال» تخطف كأس الوثبة في تولوز

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

توجت المهرة «مس زلال» للشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، لقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر، الذي أقيم أول من أمس، بمضمار تولوز الفرنسي، برعاية النسخة الـ14 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

أقيم السباق لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي، وشاركت فيه 14 من الأمهار والمهرات في سن ثلاث سنوات فقط، تنافست على جوائز مالية قدرها 16 ألف يورو.

وقاد البطلة للفوز الفارس كليمنت ميرلي، بإشراف دي غوليمين، متفوقة بفارق طفيف عن المهر «سكا دو لياجلي بقيادة جيروم كابري، فيما جاءت في المركز الثالث «أم الهضاب».

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