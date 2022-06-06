منصور بن زايد يستقبل مدرب مانشستر سيتي غوارديولا

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مالك نادي «مانشستر سيتي»، مدرب الفريق، الإسباني بيب غوارديولا، في حضور رئيس مجلس إدارة النادي خلدون المبارك.

وقال الحساب الرسمي لسمو الشيخ منصور بن زايد في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس: «جاء الاجتماع في أعقاب فوز النادي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أخيراً، ولمناقشة خطط الموسم المقبل 2022-2023».

وتوج «السيتي» نهاية شهر مايو الماضي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة خلال آخر خمسة مواسم، كما أن اللقب هو الـ11 للمدرب الإسباني غوارديولا في ملعب الاتحاد خلال سنواته الست المذهلة منذ توليه المهمة.

وجاء حصاد مانشستر سيتي للقب الدوري في الموسم الماضي تتويجاً للدعم الكبير الذي قدمه سمو الشيخ منصور بن زايد للاعبين وللمدرب غوارديولا إذ أظهر الفريق شخصية قوية خصوصاً في الجولات الأخيرة من الموسم في مواجهة ضغط مطارده فريق ليفربول حتى الجولة الأخيرة.

يذكر أن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز دخل سوق الانتقالات الصيفية مبكراً وذلك بعد الاتفاق على صفقة مبدئية مع بوروسيا دورتموند الألماني لضم اللاعب النرويجي إرلينج هالاند، كما سينضم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز إلى مانشستر سيتي عقب انتهاء فترة إعارته إلى ريفر بليت هذا الصيف وذلك وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي للنادي.

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