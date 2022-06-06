اعتماد شعار بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج بالفجيرة

المصدر: الفجيرة ■ الإمارات اليوم

كشف نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة عن شعار بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج، والتي ستقام خلال الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بعد أن حظي باعتماد سموه تمهيداً لانطلاق الاستعدادات لاستضافة البطولة بنسختها الـ45، واستضافة اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي بنسختها الـ64، وسيقامان في فندق نوفوتيل الفجيرة، بمشاركة قرابة 500 مشارك.

وقال النادي في بيان صحافي «يتضمن شعار البطولة دلالات شطرنجية بطريقة مبتكرة توحي إلى أهمية البطولة وقوتها، بينما يشير اللون الأحمر إلى هوية حكومة إمارة الفجيرة وصورة مصغرة للكرة الأرضية، في إشارة إلى التجمع العالمي الذي سيحظى بحضور أفضل لاعبي العالم وكوادره الإدارية في رياضة حل مسائل الشطرنج».

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