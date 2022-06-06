راشد الظنحاني: دبا صعد إلى «المحترفين» ليبقى

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

قال مدافع فريق دبا الفجيرة راشد الظنحاني، إن «الفريق حقق الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، لكي يبقى»، مشيراً إلى أن هذا هو الهدف الرئيس للفريق في الموسم المقبل مع المحترفين. وكشف عن أنه يحلم بأن يسهم تميزه مع فريقه في إيصاله إلى المنتخب الوطني، قائلاً إن حلمه هو اللعب مع «الأبيض» في المستقبل، وأنه سيجتهد لتحقيق ذلك.

وأكد الظنحاني لـ«الإمارات اليوم» أنه سعيد للغاية كونه «مدافعاً وهدافاً»، بعد أن سجل أربعة أهداف حاسمة في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى، وجميعها تسديدات بالرأس، إضافة إلى الحد من خطورة الكثير من المحاولات الهجومية للفرق المنافسة. وقال إنه يتوقع أن يظهر دبا الفجيرة في الموسم المقبل بقوة رغم صعوبته. وقال: الموسم المقبل سيكون صعباً، لكن الهدف الرئيس هو تحقيق البقاء.

وعن أخطر المهاجمين الذين يتوقع أن يعاني أمامهم، قال إنه سيحسب ألف حساب لجميع المهاجمين، لكن مهاجم العين التوغولي لابا كودجو يظل هو الأفضل والأخطر. وقال: ما يهمني أنني سأسعى لدعم فريقي وزملائي لتقديم موسم مميز.

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