"ديرزت كراون" يهدي الإمارات لقب "الديربي" الإنجليزي

المصدر: جوني جبور - دبي

أهدى المهر غير المهزوم "ديزرت كراون" لمالكه سعيد سهيل، الإمارات، لقب سباق "الديربي الإنجليزي" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة "جروب1"، الذي جرى اليوم على مضمار "إبسوم داونز" البريطاني العريق.

وأضاف "ديزرت كراون" بإشراف مدربه السير مايكل ستاوت، الانتصار الثالث على التوالي في مسيرته، والأول له في سباقات الفئة الأولى الأعلى تصنيفاً عالمياً.

ونجح الفارس ريتشارد كينغسكوت، في قيادة "ديرزت كراون" إلى البقاء على مقربة من كوكبة خيول المقدمة خلال المراحل الأولى للسباق، الذي امتد لمسافة 2400 متر، قبل إطلاق العنان له في 400 متر الأخيرة، والقبض على الصدارة وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقتين و36 ثانية و38 جزء من الثانية.

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