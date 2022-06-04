فرهاد مجيدي مدربا لفريق كلباء

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلنت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم اليوم، التعاقد مع المدرب الإيراني فرهاد مجيدي ليقود الفريق الأول في الموسم المقبل بدوري أدنوك للمحترفين.

و أوضح بيان رسمي للنادي بأن التعاقد مع المدرب الجديد تم بناء على توصية مقدمة من اللجنة الفنية برئاسة عضو الشركة محمد عبدالله الزعابي والمستشار الفني عادل محمد والمدرب عيسى بوصيم، ونوه إلى ان المدرب مجيدي كان تحت مجهر اللجنة الفنية منذ مارس الماضي في كافة الجوانب حتى التعاقد معه.

وقال المتحدث الإعلامي لشركة الكرة عيسى موسى بن هويدن بأن مجيدي يتمتع بسجل مميز، علاوة على معرفة المسبقة بكرة الإمارات، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن أسماء بعض اللاعبين الأجانب، والذين هم على طاولة اللجنة الفنية.

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