بشعار "غودولفين".. "هاني كريبر" تطارد لقب "كوينزلاند اوكس" الأسترالي

المصدر: جوني جبور- دبي

تطارد "هاني كريبر" بشعار "غودولفين" وإشراف المدرب جيمس كمنغز، لقب سباق " كوينزلاند اوكس" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة "جروب 1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، الذي يجري لمسافة 2200 متر عشبي، ويقام اليوم على مضمار "إيغل فارم" الأسترالي العريق.

وتستند حظوظ المهرة "هاني كريبر" في "إيغل فارم" على رفعة أدائها، الذي قادها مطلع أبريل الماضي لتحقيق فوزٍ حاسم في سباق "أدريان نوكس ستيكس" لخيول "جروب3" جاء بفارق 3.2 طولاً عن أقرب منافساتها، في سباق أقيم على مضمار رويال راندويك وإنما لمسافة أقصر بلغت 2000 متر.

وعلق مدرب غودولفين جيمس كمنغز على جهوزية "هاني كريبر" لاستحقاق "كوينزلاند أوكس" الأسترالي بقوله في تصريحات صحافية: "ركضت بشكل جيد لدى العودة من استراحة في (أرديان نوكس)، وكنت حريصاً على منحها فرصة أخرى في سباق "كوينزلاند أوكس" لخيول الفئة الأولى، ومستوى المنافسة في هذا السباق مميز للغاية، وبالتالي عليها إظهار مزيدٍ من التحسن".

وأضاف: "استعادت للتو حيويتها عقب المشاركة في "إيه تي سي أوكس"، وأظهرت تألقاً في التدريبات، وأتوقع أن تؤدي بشكل جيد على الأرضية المعتدلة".

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