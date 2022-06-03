تعرف إلى لاعب الوصل الجديد المغربي سفيان بوفتيني

المصدر: أحمد طارق- دبي

أعلن نادي الوصل تعاقده مع المدافع الدولي المغربي سفيان بوفتيني في أولى صفقات "الإمبراطور" استعداداً للموسم المقبل.

ونشر الوصل على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه: شركة الوصل لكرة القدم تتعاقد مع المدافع الدولي المغربي سفيان بوفتيني، إذ أن النجم المغربي البالغ من العمر 28 عاما، تُوج رفقة أسود الأطلس ببطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2021، وكانت له بصمة في المباراة النهائية بتسجيله هدفا في شباك المنتخب المالي، وشارك رفقة منتخب بلاده في كأس العرب 2021.. أهلاً بك في زعبيل سفيان”.



ويمتلك بوفتيني إمكانات رائعة يعول عليها الوصل لتطوير أداء خط الدفاع في الموسم المقبل، إذ أن اللاعب المغربي تدرج في المراحل السنية لفريق دفاع الحسني الجديدي بالمغرب، قبل أن ينتقل إلى فريق الرجاء الجديدي.



وفي 2016 انضم بوفتيني إلى رجاء بني ملال وتألق مع الفريق لينتقل بعدها إلى حسنة أغادير في 2017 ولعب مع الفريق أربعة مواسم بينما خاض أول تجربة احترافية له في الموسم الماضي بانضمامه إلى الأهلي القطري.



وشارك بوفتيني في الموسم الماضي مع الأهلي بالدوري المحلي في 19 مباراة وأحرز هدفين بينما حصل على 3 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء عقب حصوله على إنذارين متتاليين.

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