زوارق أبوظبي تطلب "أفضل زمن" على نهر ماكون في مونديال الفورمولا1

المصدر: ماكون – الإمارات اليوم

تنطلق على ضفاف نهر ماكون اليوم الجمعة فعاليات سباق أفضل زمن عبر منافسات الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 التي تشهد مشاركة 17 زورقا يتقدمها زوارق الإمارات بمشاركة فريق أبوظبي بزورقي ثاني القمزي وشون تورنتي وزوارق فريق الشارقة بقيادة سامي سيليو وفيليب رومز.

وتسعى كافة الزوارق المشاركة إلى تسجيل التوقيت الأفضل والأسرع من خلال سباق الزمن تمهيدا للوصول لمركز متقدم عبر انطلاقة السباق الرئيسي للجولة غدا، ومن المتوقع أن نشاهد اليوم سرعات عالية في هذه المرحلة من قبل كافة المشاركين لا سيما وانها تعد أولى الاختبارات الرسمية في موسم 2022 في منافسات الفورمولا1 ومرحلة بداية جمع النقاط للموسم الجديد.

ومع اسم كوادر أبوظبي القوية ثاني القمزي وشون تورنتي كأبرز المرشحين اليوم فإن اسم الفنلندي سامي سيليو ممثل فريق الشارقة حاضر وبقوة عبر المنافسة وأيضا حامل لقب البطولة للموسم الماضي السويدي جوناس آندرسون وكذلك المتسابق الفرنسي فيليب شيب أحد قدامى المحاربين في هذه البطولة والإيطالي أليكس كاريلا وسلسلة من الأسماء المشاركة من خلال هذه الجولة.

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