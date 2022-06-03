طائرة خاصة تقل جمهور المنتخب إلى الدوحة للقاء أستراليا

المصدر: منصور السندي ■ دبي

أعلن اتحاد كرة القدم على حسابه الرسمي عبر «توتير»، أن رئيس اتحاد الكرة الشيخ راشد بن حميد النعيمي تكفل بتوفير طائرة خاصة لنقل جماهير المنتخب الوطني إلى الدوحة لمؤازرة الأبيض في مباراته المرتقبة أمام أستراليا، الثلاثاء المقبل، ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2022.

وكان اتحاد الكرة قد وفّر 5000 تذكرة لمشجعي المنتخب لدعمه في الطريق إلى نهائيات كأس العالم المقررة في قطر بالفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر الجاري.كما أعلن الاتحاد أنه في إطار المسؤولية المجتمعية ستقوم شركة «نيرفانا» للسفر والسياحة بنقل عدد من الجماهير إلى الدوحة.

يُذكر أن الفائز من مواجهة المنتخب الوطني مع أستراليا سيضرب موعداً مع منتخب البيرو على البطاقة المؤهلة للمونديال.

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