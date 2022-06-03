حتا يتعاقد مجدداً مع المدرب المقدوني جوجيكا

المصدر: محمد فاضل - دبي

كشف المدير التنفيذي لنادي حتا، علي عبدالله البدواوي، عن أن مجلس إدارة النادي تعاقد رسمياً مع المدرب المقدوني الشمالي جوجيكا لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، قادماً من نادي هجر السعودي. وسبق لجوجيكا أن درّب حتا في تجربة سابقة.وقال البدواوي لـ«الإمارات اليوم»: «تم التعاقد مع المدرب الجديد بعقد يستمر لموسم واحد لقيادة حتا في الموسم المقبل، والذي يتطلع فيه النادي الى أن يقدم الفريق موسماً مميزاً وحافلاً بالنتائج الايجابية، ويستعيد مكانته بين أفضل الأندية في الكرة الاماراتية». يذكر أن آخر تجربة لجوجيكا في كرة الإمارات كانت حين قاد فريق «الصقور» للصعود إلى دوري الهواة.

سبق لجوجيكا أن درّب حتا في فترة سابقة.

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