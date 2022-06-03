عبدالله النعيمي يحرز كأس «دولية الشطرنج الخاطف» في العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

نظم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالتعاون مع شركة العين للتوزيع بطولة دولية للشطرنج الخاطف بمقر شركة العين للتوزيع بمدينة العين، حيث شهدت مشاركة كبيرة، وأحرز لقب البطولة المهندس عبدالله النعيمي بعد منافسات قوية ومثيرة حتى الجولة الأخيرة. وأقيمت البطولة طبقاً للنظام السويسري من سبع جولات.

وحضر منافسات البطولة وتوج الفائزين، سعيد البلوشي المدير التنفيذي للشؤون الإدارية لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية والمهندس خالد المنصوري رئيس شعبة إدارة المواهب بالإنابة في شركة العين للتوزيع.

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