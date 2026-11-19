وسط إقبال من القراء، تتواصل فعاليات الدورة الـ17 من مهرجان العين للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية تحت شعار «واحة الحكايات» في «العين سكوير».

وتشارك هيئة أبوظبي للتراث في المهرجان، الذي يستمر حتى 23 الجاري، من خلال جناح يستعرض مجموعة متنوعة من الإصدارات الأدبية والشعرية والتراثية، التي تعكس جهود الهيئة في صون الموروث الثقافي وتوثيقه ونشره.

ويضم جناح الهيئة مجموعة واسعة من المؤلفات والإصدارات المتخصصة في الشعر، والأدب الشعبي، والدراسات النقدية والأدبية، والموسوعات والمعاجم التراثية، إلى جانب إصدارات توثّق التاريخ المحلي والعادات والتقاليد والحِرف والمهن التقليدية، والتراث البحري والبيئة الصحراوية، فضلاً عن الإصدارات المرتبطة ببرنامجَي «شاعر المليون» و«أمير الشعراء».

وتسلط الهيئة الضوء على مجموعة من إصداراتها الحديثة، من أبرزها ديوان «سيرة لغصون الروح» للشاعرة هبة الفقي، وديوان «السديري بن قنون العامري.. إصدارات أدبية متنوعة» جمع وإعداد عبيد بن قذلان المزروعي، وديوان «أمير الشعراء - الموسم الحادي عشر»، وديوان «ثمر قلبي» للشاعر صالح السكيبي، إلى جانب «نجمة أخرى على صدر الكلام» لحسن بعيتي، و«تهويدة لأطفال الليل» لإبراهيم توري.

كما تعرض الجزء الرابع من «موسوعة أعلام الشعر الشعبي في الإمارات» للدكتور راشد المزروعي، و«ملخص أوزان الشعر النبطي وتفعيلاتها» للدكتور غسان الحسن، بما يعكس تنوع نتاجها المعرفي بين الدواوين الشعرية والدراسات المتخصصة.

وأكد مدير إدارة الشعر في هيئة أبوظبي للتراث، عبيد بن قذلان المزروعي، أن مشاركة الهيئة في مهرجان العين للكتاب، تأتي امتداداً لجهودها في دعم الحركة الثقافية والأدبية، وتعزيز حضور الشعر والتراث، والتعريف بالإصدارات التي توثّق النتاج الإبداعي والمعارف التراثية، وتتيحها لمختلف فئات المجتمع.

وقال إن «مهرجان العين للكتاب يمثل منصة ثقافية مهمة للتواصل مع القراء والباحثين والمهتمين بالشعر والتراث، والتعريف بما تقدمه الهيئة من إصدارات تجمع بين توثيق الموروث الأدبي والشعبي، ودعم الإبداع الشعري المعاصر»، مشيراً إلى حرص الهيئة من خلال مشاركتها على إتاحة هذه المؤلفات لجمهور أوسع، وإبراز ما تحمله من قيمة أدبية ومعرفية تسهم في إثراء المكتبة المحلية والعربية، وتعزيز اهتمام الأجيال الجديدة بالشعر والتراث.

وأضاف المزروعي أن الهيئة تولي اهتماماً متواصلاً بمشروعات النشر والبحث والتوثيق، لاسيما في مجالات الشعر النبطي والفصيح والأدب الشعبي، من خلال إصدار المؤلفات المتخصصة التي تحفظ النتاج الشعري وتُعرّف بأعلامه وتجاربه المختلفة، مؤكداً أهمية المعارض في إيصال هذه الإصدارات إلى القراء.

«تريندز» يعزز حضوره بإصدارات فكرية

تشارك «مجموعة تريندز للبحوث والاستشارات» في فعاليات مهرجان العين للكتاب، مؤكدة حضورها الفكري المؤسسي الذي يجسد رسالتها العلمية والبحثية في التواصل مع الجمهور والقراء والباحثين والخبراء.

وقال مدير عام مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، محمد سالم السالمي، إن هذه المشاركة تمثل محطة بارزة تحت المظلة الشاملة لـ«مجموعة تريندز» التي تضم خمسة قطاعات ومراكز رئيسة، تتمثل في مركز تريندز للبحوث، و«تريندز غلوبال»، و«تريندز باروميتر»، ومعهد تريندز، إضافة إلى «مرصد تريندز للظواهر الاجتماعية».

وأكد أن فلسفة وجود «تريندز» في المعارض الكبرى لا تقتصر على كونها منصة لعرض أو بيع الكتب والإصدارات فحسب، بل تستهدف بناء جسور التواصل المعرفي المباشر مع النخب الثقافية والمهتمين بالبحث العلمي، وتعريفهم بمجموعة واسعة ومتنوعة من الإصدارات التي تغطي حقولاً معرفية متعددة تشمل الدراسات السياسية والجيوسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، وأشار السالمي إلى أن أجندة مشاركة «تريندز» في مهرجان العين للكتاب تتضمن التركيز على إطلاق وتوقيع أعمال فكرية وعلمية وازنة، وفي مقدمتها كتاب «إنجازات زايد في أعماق الأرض» للبروفيسور سيف الصيعري الذي يسلط الضوء على الإنجازات التاريخية والرؤية الاستراتيجية للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في استكشاف واستثمار الثروات الطبيعية الكامنة في أعماق الأرض، بدءاً من المياه واستدامتها، مروراً بقطاع النفط وكيفية الحفاظ على استدامته، وصولاً إلى واقع اليوم.

عبيد المزروعي:

. «المهرجان» منصة ثقافية مهمة للتواصل مع القراء والباحثين والمهتمين بالشعر والتراث.