المصدر: الإمارات اليوم

مدرب

تواصل وكيل أعمال مدرب سبق له العمل في دوري المحترفين مع إدارة أحد الأندية في دبي، وأكد أن المدرب أبدى استعداده لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل، ولا يمانع في خفض راتبه الذي كان يحصل عليه في الفترة الماضية.

غضب

يشعر مدرب بحالة من الغضب الشديد من إدارة ناديه التي لم توجه إليه أي عبارات من الشكر، بعد صدور قرار بإنهاء خدماته، والتعاقد مع مدرب آخر، إذ فوجئ المدرب السابق بأنه أصبح خارج أسوار النادي من وسائل الإعلام.

عرض

قدم أحد الأندية بدوري أدنوك للمحترفين عرضاً جديداً للمدرب الأجنبي الكبير، للتوصل معه إلى اتفاق مرضٍ للاستمرار في قيادة تدريب الفريق، في حين طلب المدرب مهلة لدراسة العرض قبل حسم موقفه النهائي.

تقرير

قدم المدرب الأجنبي بأحد أندية دوري المحترفين تقريراً فنياً مفصلاً إلى إدارة النادي بشأن الفريق وأداء اللاعبين، وأوصى في تقريره بالإبقاء على بعض اللاعبين، كما أوصى بالاستغناء عن لاعبين أجنبيين، واستبدالهما بآخرين في الموسم الجديد.

حرية

أبلغ إداري فريق يلعب في الدرجة الأولى لاعبي الفريق بأنهم يملكون كامل الحرية بالتوقيع لأي فريق يرغبون في الانتقال إليه في الوقت الحاضر، لكي لا تفوتهم فرصة الانضمام إلى فرق أخرى، لرغبة إدارة النادي في التريث قبل التعاقد مع اللاعبين، بعيداً عن الاستعجال.

مسؤولية

أكد مدرب نجح في تقديم مستويات مميزة في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى أنه لن يتوقف عن التدريب في حال عدم حصوله على فريق أول، بل سيستمر في التدريب، ولو كان ذلك في المراحل السنية، لإدراكه أن التدريب مسؤولية أكثر من كونه أي شيء آخر.

sports@emaratalyoum.com

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