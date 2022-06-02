النصر يجدد تعاقده مع محمد فوزي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلن نادي النصر تجديد تعاقده مع اللاعب الدولي محمد فوزي، الذي كان ينتهي تعاقده مع العميد الموسم الحالي، دون ذكر المدة الجديدة.

وكان النصر قد تعاقد مع محمد فوزي عام 2020 قادماً من الجزيرة لكنه لم يظهر بشكل أساسي خصوصاً في الموسم المنتهي، حيث تواجد في قائمة الفريق في 17 مباراة فقط. وعلمت «الإمارات اليوم» أن محمد فوزي جدد مع العميد لمدة موسمين ليكمل مسيرته الطويلة في الملاعب، والتي بدأها في اتحاد كلباء موسم 2006-2007، ثم انتقل بعد ذلك للعب مع الأهلي، بني ياس، والعين ومن ثم للجزيرة ومنذ 2020 يلعب مع النصر.

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