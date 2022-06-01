100 ألف درهم جوائز بطولة «دبي مصل كلاسيك»

المصدر: محمد فاضل - دبي

أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية عن تنظيم بطولة دبي مصل كلاسيك بمركز دبي التجاري خلال الفترة من الأول إلى الثالث من يوليو المقبل برعاية شركة «هاي إيند نوتريشن»، وتبلغ جوائزها 100 ألف درهم. جاء ذلك في مؤتمر صحافي حضره رئيس مجلس إدارة الاتحاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، ورئيس لجنة المسابقات في الاتحاد أحمد جوهر، والسكرتير الفني عبدالمجيد يزبك، ومن اللجنة المنظمة منظم البطولة نيك بلاير، ومدير عام الشركة الراعية «هاي إيند نوتريشن» مراد الغوثي.

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