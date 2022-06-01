دبا الحصن يتعاقد مع المدرب محمد جالبوت

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

نظم نادي دبا الحصن أمس مؤتمراً صحافياً قدم من خلاله مدرب الفريق الجديد محمد جالبوت، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي إبراهيم الدرمكي، ورئيس لجنة الاحتراف والفريق الأول محمد الظهوري، والأمين العام سعيد الريامي.

وخلال المؤتمر رحبت إدارة النادي بالمدرب الجديد متمنية له النجاح في مهمته المقبلة، حيث قال الظهوري إن محمد الجالبوت غني عن التعريف ويمتلك خبرة مميزة منها مشواره مع فريق العربي في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى وإن جمهور دبا الحصن ينتظر انطلاقة الموسم المقبل.

بدوره، عبر المدرب محمد الجالبوت عن اعتزازه للثقة الغالية، مؤكداً أنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن أسرة دبا الحصن، وأنه يتطلع إلى تحد جديد مع دبا الحصن بقيادته للعب في دوري أدنوك للمحترفين. وأوضح الأمين العام سعيد الريامي أن المدرب جالبوت يتمتع بإمكانات فنية مميزة، مؤكداً أن إدارة النادي ستوفر له جميع متطلبات النجاح.

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