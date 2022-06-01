8 أندية تحصل على تراخيص «الدرجة الأولى»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قررت لجنة التراخيص الابتدائية لأندية الدرجة الأولى خلال اجتماعها أخيراً، في دبي برئاسة عمر الحاي المهيري، منح الترخيص لأندية حتا، الفجيرة، دبا، دبا الحصن، البطائح، مصفوت، الذيد، والحمرية، بعد استيفائها لجميع معايير تراخيص الأندية المطلوبة وهي (الرياضية، البنية التحتية، الموظفون والإدارة القانونية والمالية). وقال اتحاد الكرة في بيان، أمس، إن هذا القرار يأتي بعد إجراء عمليات التقييم على جميع مستندات الأندية التي تم تقديمها خلال فترة عملية التقييم والتي بدأت من أكتوبر 2021 حتى إبريل 2022، كما تم عمل زيارات ميدانية عدة خلال الفترة من 14 إلى 24 مارس الماضي، للتأكد من استيفاء الأندية لمعايير البنية التحتية. وحرصت إدارة المسابقات في الاتحاد على تحديد أبرز التحديات التي واجهت أندية الدرجة الأولى خلال الموسم الرياضي 2021-2022، وذلك تنفيذاً للخطة التطويرية لأندية الدرجة الأولى من خلال تطبيق معايير تراخيص الأندية وتحديد مبادرات وفرص لتطوير واستدامة الأندية والمسابقات والتي تعتبر إحدى الخطط المعتمدة ضمن ركائز استراتيجية الاتحاد (رؤية 2038). يذكر أن اتحاد كرة القدم بدأ تطبيق نظام التراخيص على مستوى أندية الدرجة الأولى للمرة الأولى في الموسم الرياضي 2019-2020، بالتعاون والتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية، ومن خلال استخدام نظام الـ«الكلاس» الخاص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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