استبعاد عبدالله النقبي من المنتخب بداعي الإصابة

المصدر: الدوحة - الإمارات اليوم

استبعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، لاعب وسط نادي شباب الأهلي عبدالله النقبي، بداعي الإصابة وحاجته لتدخل جراحي، وذلك بالتنسيق مع ناديه، في وقت وصلت إلى الدوحة، أمس، بعثة الأبيض استعداداً لمواجهة أستراليا الثلاثاء المقبل في استاد أحمد بن علي ضمن مباراة الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لنهائيات كأس العالم 2022. وضمت البعثة 29 لاعباً، هم: خالد عيسى، محمد الشامسي، علي خصيف، فهد الظنحاني، وليد عباس، محمد مرزوق، عبدالعزيز هيكل، بندر الأحبابي، خالد الهاشمي، محمد العطاس، خليفة الحمادي، خالد الظنحاني، أحمد برمان، علي سالمين، عبدالله حمد، يحيى نادر، ماجد حسن، عمر عبدالرحمن، عبدالله رمضان، ماجد راشد، علي صالح، حارب عبدالله، طحنون الزعابي، خليل الحمادي، يحيى الغساني، سلطان عادل، كايو كانيدو، سبيستيان تيغالي، وعلي مبخوت. وكان الأبيض قد خاض تجربة دولية ودية قوية، أمام منتخب غامبيا، الأحد، على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي، انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، حيث تقدم المنتخب بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 38 سجله علي مبخوت، قبل أن يتعادل منتخب غامبيا في الدقيقة 48، عن طريق موسى بارو. وشهدت المباراة الدفع بأكبر عدد من اللاعبين في قائمة المنتخب بهدف تجربتهم والوقوف على إمكانات أغلب العناصر، ومعرفة مدى استيعابهم لرؤية وفكر الجهاز الفني.

الأبيض وصل الدوحة تحضيراً لمواجهة أستراليا في ملحق المونديال.

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