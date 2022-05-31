رسميا.. دبا الحصن يتعاقد مع المدرب محمد جالبوت

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

نظم نادي دبا الحصن مؤتمرا صحافيا اليوم الثلاثاء قدم من خلاله مدرب الجديد محمد جالبوت، بحضور رئيس مجلس ادارة النادي ابراهيم بغداد الدرمكي، ورئيس لجنة الاحتراف والفريق الاول محمد الظهوري، والامين العام سعيد الريامي.

وخلال المؤتمر رحبت إدارة النادي بالمدرب الجديد متمنية له النجاح في مهمته المقبلة، حيث قال الظهوري إن محمد جالبوت غني عن التعريف ويمتلك خبرة مميزة منها مشواره مع فريق العربي في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى وان جمهور دبا الحصن ينتظر انطلاقة الموسم المقبل.

بدوره عبر المدرب محمد جالبوت عن اعتزازه للثقة الغالية، مؤكدا انه يتمنى ان يكون عند حسن ظن اسرة دبا الحصن، وأنه يتطلع إلى تحدي جديد مع دبا الحصن بقيادته للعب في دوري ادنوك للمحترفين.

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