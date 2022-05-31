ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي البطائح

المصدر: وكالات

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قرارا إداريا بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي البطائح الرياضي الثقافي بالشارقة.

ونص القرار الإداري رقم (6) لسنة 2022م على أن يُعاد تشكيل مجلس إدارة نادي البطائح الرياضي الثقافي برئاسة سعادة حمد سالم علي حموده الكتبي، وعضوية كل من، أحمد سيف محمد بن نهيله، وأحمد عبد الله علي مبارك، وحران مبارك سيف الكتبي، وحموده ثاني علي امبليشة، وعبدالله سلطان بن سلومه، وعبيد سعيد عبيد الطنيجي، ومحمد عبد الله راشد حليس.

وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.

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