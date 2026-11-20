رفض ⁠مجلس الشيوخ الأميركي تشريعاً يلزم الرئيس دونالد ترامب بإنهاء حرب إيران أو الحصول على موافقة الكونغرس على استمرارها.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية ⁠51 صوتاً مقابل 48، ⁠ضد قرار بشأن صلاحيات الحرب، كان قد أقر سابقاً في مجلس النواب.

وبذلك أيد الجمهوريون ترامب، عقب هزائمهم ⁠في انتخابات التجديد النصفي، التي تعزى في معظمها ⁠إلى استياء الأميركيين من تداعيات الصراع.