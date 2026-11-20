بالأغلبية.. مجلس الشيوخ الأميركي يرفض تشريعاً يلزم ترامب بإنهاء حرب إيران
رفض مجلس الشيوخ الأميركي تشريعاً يلزم الرئيس دونالد ترامب بإنهاء حرب إيران أو الحصول على موافقة الكونغرس على استمرارها.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتاً مقابل 48، ضد قرار بشأن صلاحيات الحرب، كان قد أقر سابقاً في مجلس النواب.
وبذلك أيد الجمهوريون ترامب، عقب هزائمهم في انتخابات التجديد النصفي، التي تعزى في معظمها إلى استياء الأميركيين من تداعيات الصراع.
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