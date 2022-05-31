المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

شهد الموسم الـ 14 من دوري المحترفين، الذي حمل اسم «دوري أدنوك»، أحداثاً مهمة أثرت في مجريات البطولة، خصوصاً مع عودة العين إلى الصدارة من بداية الموسم، واختفاء الفرق المنافسة والجماهيرية، مثل الوصل والنصر.

الموسم الحالي شهد الكثير من التفاصيل، لكنه جاء متوسط المستوى الفني، وهو ما أكده العين بعد أن حسم اللقب قبل ثلاث جولات من الختام وبفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه.

واختلف الموسم الحالي كثيراً عن الموسم الماضي الذي لُعب بعد أزمة «كورونا» مباشرة، حيث كان هناك مستوى فني مرتفع وأداء عالٍ ومنافسة حتى الجولة الأخيرة من البطولة التي توج بها الجزيرة، على عكس الموسم الحالي الذي تصدّر فيه العين البطولة من الجولة الثانية، وهبط فيها فريقا الإمارات والعروبة مبكراً.

للاطلاع على أهم 10 أحداث غيّرت شكل النسخة الـ 14 من الدوري وكان لها تأثير كبير على فرق البطولة، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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