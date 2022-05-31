تتويج «دهماء» و«زاري» و«دهليل» في يوم الإمارات أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

حلقت الفرس «دهماء أطلس»، لمزرعة أطلس بلقب كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فيما توجت الفرس «زاري فال» لأحمد بن تونسي، بطلة لكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في حين حصد «دهليل فال» لمزرعة فال، كأس الوثبة ستاليونز، وذلك خلال السباقات الثلاثة التي أقيمت بمضمار مراكش بمملكة المغرب، أول من أمس، ضمن فعاليات «يوم الإمارات أبوظبي»، من تنظيم الشركة الملكية لتشجيع الفرس (SOREC) وبرعاية النسخة الرابعة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية.

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