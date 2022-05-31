وليد العرياني في صدارة «الاختبار الأول» لتقييم رماة الأطباق

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أسدل الستار على الاختبار الأول من التقييم الثاني لاتحاد الرماية الذي شهدته ميادين نادي ند الشبا للرماية على مدار اليومين الماضيين للوقوف على مستوى رماة المنتخب الوطني لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، إذ رمى المتسابقون 200 طبقاً ستستكمل برماية 200 طبق آخرين يومي السبت والأحد المقبلين الموافقين الرابع والخامس من يونيو المقبل.

وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق عن إجراء تقييمين في إطار منح رماة المنتخب المزيد من الفرص قبل المشاركة في البطولة الآسيوية العاشرة لرماية الأطباق المزمع إقامتها في كازاخستان 28 يوليو المقبل، ودورة ألعاب التضامن الإسلامي بتركيا في التاسع من أغسطس المقبل وبطولة العالم للرماية المؤهلة لدورة الالعاب الأولمبية «باريس 2024» المزمع اقامتها في كرواتيا 19 سبتمبر المقبل.

وأسفر التقييم الأول «200 طبق» عن انفرد الرامي وليد العرياني بالصدارة برصيد 195 طبقا من أصل 200 طبقا، وتلاه في المركز الثاني الرامي يحيى المهيري (194 طبقا) ثم الرامي حمد بن مجرن في المركز الثالث (192 طبقا) ثم الرامي عبدالله بوهليبه في المركز الرابع (191 طبقا) وفي المركز الخامس الرامي ظاهر العرياني (190 طبقا) ثم الرامي مشعل البناي في المركز السادس (182 طبقا) وتساوى في المركز السابع والأخير كل من الرامي سيف الشامسي وأحمد الحمادي (179 طبقاً).

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