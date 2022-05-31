العين يسيطر على الأرقام الجماعية والفردية ويتوج «زعيماً»

المصدر: معاذ كمبال - العين

كشف إحصاءات رسمية من لجنة دوري المحترفين لكرة القدم، أن فريق العين استحق التتويج بلقب دوري أدنوك للمرة الـ14، في تاريخه، وذلك بعد أن سيطر على معظم الأرقام الجماعية والفردية، التي مهدت طريقه لاعتلاء منصة التتويج لتسلم الميداليات الذهبية ودرع البطولة، وذلك بعد انتظار دام أربعة مواسم.

وأنهى «البنفسجي» الموسم برصيد 65 نقطة بفارق 11 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه فريق الشارقة، وهو ما منحه التتويج باللقب، لكن هذا القدر من النقاط جمعه الفريق بعد تفوقه على كل الأندية الأخرى خلال 26 مباراة كان فيها الفريق الأكثر فوزاً بـ20 مباراة، بينما تعادل في 5 لقاءات، وتلقى «الزعيم» خسارة وحيدة كانت أمام الشارقة، وهو بذلك أقل الفرق تعرضاً للهزائم.

ووفقاً للإحصائية على صعيد الأرقام الجماعية يعد فريق العين هو الأكثر تسجيل للأهداف برصيد 57 هدفاً، يليه الوحدة ثانياً بـ51، والشارقة ثالثاً بـ46، والنصر رابعاً بـ42، والجزيرة خامساً بـ42 أيضاً.

كما أن «الزعيم» أظهر صلابة دفاعية، إذ إنه الأقل استقبالاً للأهداف، كون شباكه اهتزت 17 مرة فقط، يليه الشارقة ثانياً بـ25 هدفاً، والوحدة رابعاً بـ25 أيضاً، وشباب الأهلي رابعاً بـ30 هدفاً.

ويعد العين الأكثر تسجيلاً من داخل المنطقة، إذ سجل 56 هدفاً من أصل 57، وهو ما يؤكد الأسلوب الهجومي الضاغط الذي اتبعه «الزعيم» خلال الموسم، فيما سجل النصر 39 هدفاً من داخل منطقة الجزاء، ونجح الوحدة في إحراز 38 هدفاً هو الآخر من داخل المنطقة.

والعين هو الأكثر تسديداً بـ334 تسديدة من بينها 160 من داخل المنطق، يليه الوحدة ثانياً بفارق بعيد بـ299 تسديدة من بينها 129 من داخل المنطقة، وشباب الأهلي ثالثاً بـ290 تسديدة من بينها 123 من داخل المنطقة، واتحاد كلباء رابعاً بـ277 تسديدة من بينها 117 من داخل المنطقة.

وتصدر الفريق كذلك قائمة الأكثر حصولاً على ركلات ركنية بـ177، والأكثر في ضربات الجزاء بـ9 ركلات، والأقل حصولاً على البطاقات الصفراء إذ نال لاعبوه 35 إنذاراً فقط.

وعلى صعيد الأرقام الفردية فقد توج مهاجم الفريق، الدولي التوغولي لابا كودجو نفسه هدفاً للمسابقة برصيد 26 هدفاً بفارق 11 هدفاً عن أقرب منافسيه مهاجم الفريق، السوري عمر خريبين، الذي يملك في رصيده 15 هدفاً.

ويتساوى لاعب فريق العين، المغربي سفيان رحيمي مع لاعب النصر ضياء سبع في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بواقع 9 لكل لاعب.

ويعتبر التوغولي لابا كودجو هو الأكثر تسديداً على المرمى لابا كودجو بـ105، فيما يتصدر زميله بندر الأحبابي قائمة أكثر اللاعبين تنفيذاً للكرات العرضية بـ101، بينما حافظ الحارس خالد عيسى على شباكه في 13 مباراة كأكثر الحراس نظافة للمرمى.

ريبروف: العمل الجماعي الجاد أثمر تحقيق اللقب

• من جانبه، أثنى مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، على الأداء الجماعي لفريقه، ونجاحه في تغير عقلية اللاعبين، لتصبح باحثة عن الانتصارات، مشيراً إلى أنه حينما تسلم تدريب الفريق كان قد أنهى الموسم في المركز السادس، مؤكداً أن العمل الجاد الذي قدمه اللاعبون باجتهادهم في التدريبات والمباريات أثمر تحقيق لقب دوري المحترفين.

وقال ريبروف في رده على سؤال لـ«الإمارات اليوم» قبل مغادرته الإمارات متجهاً إلى بلاده، حول حديث الصحافة الأوكرانية عن مستوى دوري أدنوك للمحترفين، إن البطولة ليست كما تم وصفها وإنه واجه صعوبة مختلفة تتمثل في درجة الحرارة المرتفعة خلال الصيف، مشيداً في الوقت ذاته، بجميع لاعبي الفريق، مؤكداً أنهم كانوا على قدر التحدي في كل فصول السنة واستحقوا على أثر ذلك التتويج باللقب.

65

• نقطة جمعها العين في الدوري بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه الشارقة.

57

• هدفاً للعين يليه الوحدة51، والشارقة 46، والنصر والجزيرة 42.

17

• مرة فقط اهتزت شباك العين، يليه كل من الشارقة والوحدة بـ25 لكل منهما.

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