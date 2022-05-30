«برج العرب» خط النهاية لسباق القفال 31

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمدت اللجنة المنظمة لسباق القفال للسفن الشراعية المحلية في نسخته رقم 31، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فندق برج العرب في شواطئ جميرا نقطة النهاية للسباق الأغلى في الموسم الرياضي 2021-2022. ويترقب عشاق السباقات البحرية التراثية سباق النسخة رقم 31 من حدث القفال خلال الفترة من يوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبلين (الثالث إلى الخامس من يونيو) موعداً لانطلاقة السباق حسب ظروف وحالة البحر وتقارير الأرصاد الجوية وبناء على قرار اللجنة المنظمة والتي تتابع عن كثب معطيات النشرة البحرية خلال الفترة والساعات المقبلة.

وينطلق الحدث كالمعتاد منذ تأسيسه عام 1991 من جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي باتجاه خط النهاية في شواطئ دبي لمسافة تزيد عن 50 ميلاً بحرياً مروراً بخط نهاية المرحلة الأولى قبالة جزيرة القمر (نيوة بن حنظول) أحد المعالم البحرية في دانة الدنيا دبي وصولاً إلى خط النهاية الذي اعتمدته أخيراً قبالة فندق برج العرب. ويعود فندق برج العرب إلى مشهد سباق (القفال) بعدما شهد سباق النسخة الـ30 والذي نظمه النادي في الرابع من شهر يونيو العام الماضي اختيار نقطة نهاية أخرى كانت أمام المعلم الحضاري الجديد (عين دبي) في المنطقة الواقعة بين جزيرتي نخلة جميرا وبلو واترز.

وقال عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عضو اللجنة العليا المنظمة للسباق جمال المهيري، إن اللجنة المنظمة تواصل جهودها مع باقي الشركاء وتسهر من أجل الوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية في انتظار ساعة الصفر لبدء الملحمة التاريخية من جزيرة صير بونعير خلال الفترة المقررة، مؤكداً أن اختيار فندق برج العرب خطاً للنهاية هذه المرة جاء في إطار سعى النادي لإبراز معالم دبي.

محطات السباق

خط البداية: جزيرة صير بونعير.

نهاية المرحلة الأولى: جزيرة القمر.

خط النهاية: برج العرب.

التتويج: دبي هاربور.

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