جيفورجيان تتوّج بالنسخة الرابعة لـ «أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

توجت اللاعبة ماريا جيفورجيان من أرمينيا بلقب النسخة الرابعة من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج الخاطف للسيدات التي اختتمت منافساتها في مقر نادي أبوظبي للسيدات، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، ومشاركة ما يقارب 100 لاعبة من 17 جنسية، تنافسن على جوائز مالية قدرها 33 ألف درهم، حيث كانت أكبر مشاركة من دولة الإمارات بـ41 لاعبة.

وتوّج الفائزات كل من ناعمة المنصوري وأمل العفيفي، أعضاء مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية عارف الخوري، ورئيس الجهاز الفني في نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية سهيل العوضي، وعضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، رئيس لجنة التسويق والاتصال المؤسسي خالد الشامسي.

وحصلت جيفورجيان على المركز الأول بعد خوضها تسع جولات وتنافست مع اللاعبة أنجيليا ستوجانوفيتش من صربيا وحصلت على المركز الثاني، وحلت في المركز الثالث اللاعبة مهري جيلديفا من قيرغيزستان، والتي تحمل لقب أستاذة دولية (WGM)، كما حصلت اللاعبة كوشا شكسي على جائزة أصغر مشاركة بعمر أربع سنوات، ووزعت ست جوائز على أفضل لاعبات إماراتيات في البطولة التي ضمت مشاركة واسعة لأسماء مصنفة عالمياً، كما شهدت مشاركة أصحاب الهمم في المنافسة لتجسيد المشاركة الفاعلة لتحقيق الأهداف الوطنية والمجتمعية.

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