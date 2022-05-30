المصدر: الإمارات اليوم

كلباء

علمت «الإمارات اليوم» أن شركة اتحاد كلباء تدرس السير الذاتية لثلاثة مدربين لاختيار الأبرز بينهم لقيادة الفريق في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين خلفاً للأوروغوياني خورخي دا سيلفا، اثنان منهم من صربيا، بينما الثالث مدرب برتغالي.

شرط

اشترط اللاعب الأجنبي الكبير، من خلال وكيله، على أحد أندية المحترفين التي يلعب لها، زيادة راتبه الشهري قبل الحديث عن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، علماً بأن هذا اللاعب تلقى عروضاً من أندية محلية للعب في صفوفها الموسم المقبل.

تمديد

يسعى نادي النصر لتجديد عقد لاعب الوسط طارق أحمد للاستمرار مع «العميد»، وذلك بحسب ما علمت «الإمارات اليوم». وينتهي عقد طارق الموسم الحالي، ويتوقع أن يتم التجديد له لموسمين جديدين. ويضع النصر ثقته في طارق كأحد أبرز اللاعبين في الفريق للتألق في الموسم المقبل.

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