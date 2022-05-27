العين تسهر على درع الدوري للمرة الـ 14

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

توج فريق العين بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم للمرة الـ14 في تاريخه (رقم قياسي) بعدما أنهى البطولة بالتعادل مع ضيفه الشارقة 1-1 ضمن الجولة 26 «الأخيرة»، ويعتبر اللقب الثاني للفريق في الموسم الحالي بعد أن كان قد توج مطلع الشهر الحالي بلقب كأس رابطة المحترفين على حساب شباب الأهلي.

وتسلم لاعبو «الزعيم» الميداليات الذهبية ودرع البطولة من رئيس اتحاد كرة القدم، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي العين سمو الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، ورئيس رابطة لجنة المحترفين عبدالله الجنيبي، ورئيس نادي شركة نادي العين لكرة القدم، الدكتور مطر الدرمكي.

وصفقت الجماهير في المدرجات للاعبيها على التتويج بلقب الدوري، فيما طاف اللاعبون على المدرجات من أجل رد التحية للجماهير، خصوصاً أن أهمية اللقب تأتي لكونه الأول بعد انتظار دام أربع سنوات منذ آخر بطولة دوري حققها وتحديداً في موسم 2017-2018.

وكان لاعبو فريق العين الدوليون خالد عيسى وبندر الأحبابي، وكايو كانيدو، ويحيى نادر قد تابعوا اللقاء من المدرجات عقب حصولهم على إذن من قبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للمشاركة في مراسم تتويج فريقهم بلقب المسابقة. وكان «الزعيم» يأمل في الفوز من أجل تعزيز رصيده القياسي في عدد النقاط بموسم واحد غير أن التعادل تسبب في إنهائه للموسم برصيد 65 نقطة، لكنه مع ذلك يبقى أكبر عدد من النقاط يجمعه العين في موسم واحد، فيما كان أكبر عدد وصل إليه من النقاط من قبل (62 نقطة)، حينما فاز بلقب الدوري بموسم 2012-2013.

ولا يزال فريق الجزيرة يحتفظ بالرقم القياسي كأكثر الفرق جمعاً للنقاط في موسم واحد بحصوله على اللقب في موسم 2016-2017 برصيد 68 نقطة.

لابا كودجو.. هداف فوق العادة

توج مهاجم فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو هدافاً للدوري برصيد 26 هدفاً بفارق 11 هدفاً عن منافسه، مهاجم الوحدة، البرازيلي جواو بيدرو الذي يملك في رصيده 15 هدفاً.

ورفعت الأهداف الـ 26 التي سجلها لابا خلال الموسم الحالي رصيده في إلى 58 هدفاً في المجمل ليصبح بذلك رابع أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع «الزعيم» في التاريخ، وهي القائمة التي يتصدرها اللاعب السابق ومساعد المدرب الحالي أحمد عبدالله برصيد 117 هدفاً، والغاني آسامواه جيان (95 هدفاً)، واللاعب السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي ماجد العويس (86 هدفاً).

لافتة شرقاوية تهنئ «الزعيم»

رفعت جماهير فريق الشارقة التي تابعت المباراة من مدرجات استاد هزاع بن زايد «تيفو» عبارة عن تهنئة قدمتها لنادي العين بمناسبة تتويجه بلقب الدوري، ووقفت جماهير «الزعيم» دقيقة وهي تصفق لمبادرة جماهير الفريق الضيف.

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