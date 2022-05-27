150 لاعباً يشاركون في دوري الصالات لـ«ناشئة الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، عن انطلاق منافسات النسخة الـ13 من «دوري الناشئة لكرة قدم الصالات»، بمشاركة 150 لاعباً من منتسبي مراكز ناشئة الشارقة المنتشرة في مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وفي أبرز نتائج الجولتين الأولى والثانية تعادل فريقي واسط والذيد 1/1، وفاز خورفكان على مليحة 4/1، فيما تفوق واسط على الثميد بثمانية أهداف نظيفة.

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