استقبال بالورد لنجوم منتخب الدراجات.. 11 ميدالية خليجية

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

عادت بعثة منتخب الدراجات إلى الدولة، أول من أمس، الذي حقق إنجازاً تاريخياً بتصدره منافسات دورة الألعاب الخليجية، المقامة حالياً في الكويت، حاصداً 11 ميدالية (سبع ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين)، إضافة إلى تحقيق منتخب الفتيات العلامة الكاملة بتحقيق كل الميداليات الذهبية المخصصة لفئة السيدات، بالفوز بسباقات الفردي والفرق ضد الساعة، إضافة إلى الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى في سباق الفردي العام.

وكان في استقبال البعثة بمطار دبي الدولي، الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، والأمين العام المساعد خالد المدفع، والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية محمد سعيد بن درويش، ورئيس الاتحاد منصور بوعصيبة، والأمين العام ياسر الدوخي، وعدد كبير من المسؤولين الرياضيين.

من جهته، قال رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة في تصريح صحافي: «إن الإنجاز الذي تحقق في دورة الألعاب الخليجية لم يأتِ من فراغ، وإنما نتيجة عمل وإعداد جيد من بداية الموسم، وقوة البطولات المحلية والخارجية التي شارك فيها المنتخب، بداية من طواف صلالة حتى البطولة العربية في مصر، وطواف الشارقة الدولي، والبطولة الآسيوية والتي عملت على إعداد كل اللاعبين واللاعبات بالشكل الصحيح».

وأضاف: «الإنجاز نتيجة طبيعية لالتزام اللاعبين والتدريب بقوة، ولاتزال أمامنا بطولتان غاية في الأهمية، ستكون الأولى في الهند (البطولة الآسيوية للمضمار)، وبطولة التضامن الإسلامي في تركيا».

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