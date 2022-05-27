التونسي طارق الحضيري مدرباً لفريق الحمرية

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، جمعة الشامسي، عن تعاقد إدارة النادي مع المدرب التونسي طارق الحضيري، لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن الاستعدادات المبكرة للنادي لاستقبال الموسم الكروي المقبل. وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع ليخوض فريق الحمرية موسماً أكثر تميزاً. وتثميناً لما يتمتع به المدرب الحضيري من إمكانات تدريبية مميزة، تم التعاقد معه لسنة واحدة، لقيادة الفريق في المنافسات المقبلة».

وأكد الشامسي أن الحمرية يتطلع لتحقيق نجاحات جديدة تقوده للعب في المحترفين، وأن إدارة النادي ستقوم بتوفير جميع مستلزمات النجاح للمدرب ليتمكن من بناء الفريق بالشكل المناسب.

يذكر أن المدرب طارق الحضيري نجح بقيادة البطائح للتأهل، واللعب في دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي في موسم تاريخي، حقق خلاله أرقاماً قياسية غير مسبوقة.

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