30 رحلة لـ «فلاي دبي» إلى الدوحة يومياً خلال كأس العالم.. والأسعار مشجعة

المصدر: أزاد عيشو - الدوحة

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن الناقلة ستشغل 60 رحلة يومياً على مدار 24 ساعة في الاتجاهين بين دبي والدوحة، بمعدل 30 رحلة في الاتجاه الواحد، بالتزامن مع مباريات كأس العالم بكرة القدم المقرر أن تقام بالفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

وأضاف الغيث خلال مؤتمر صحافي في الدوحة، أمس، إن «الناقلة ستشغل الرحلات التي تتزامن مع البطولة انطلاقاً من مطار آل مكتوم الدولي باستخدام طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس، وسيتم فتح باب الحجوزات للرحلات التي تتزامن مع بطولة كأس العالم قبل نهاية مايو الجاري، وسيتم تخصيص ست طائرات من طراز 737 ماكس لهذه الرحلات»، مؤكداً أن «أسعار تذاكر الطيران ستكون مشجعة».

وقال الغيث «إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون جزءاً من هذه الشراكة الاستثنائية الفريدة مع الخطوط الجوية القطرية وشركات الطيران الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، وستتيح هذه الشراكة أمامنا إمكانية الترحيب بالمزيد من مشجعي كرة القدم والزوار من جميع أنحاء العالم، للاستمتاع بتجربة غنية لكرم الضيافة الأصيل والثقافة العريقة التي تتمتّع بها منطقتنا العربية. وفي أعقاب استضافتنا أخيراً لواحد من أهم الأحداث العالمية في دبي؛ فإننا ندرك مدى التأثير الإيجابي للفعاليات المماثلة، ليس على قطاعي السفر والضيافة فحسب، وإنما أيضاً على القطاع الاقتصادي بأسره، ورفع المعنويات العامة للمجتمع. وإنه ليحدونا الشرف لإتاحة الفرصة أمامنا للمساهمة في لعب دور مهم لدعم بطولة كأس العالم (قطر 2022)، وتمكين الجماهير من المشاركة في متعة هذه الرياضة المذهلة، من خلال 30 رحلة مكوكية يومياً بين مدينتي دبي والدوحة».

وتم الإعلان خلال المؤتمر عن برنامج رحلات الطيران لمشجعي اليوم الواحد القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي من مدن دبي وجدة والرياض والكويت ومسقط.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية، أمس، خلال المؤتمر عن تعاونها مع كل من شركات «فلاي دبي»، و«الخطوط الكويتية»، و«الطيران العماني»، و«الخطوط السعودية»، لإتاحة رحلات جوية على مدار 24 ساعة لحاملي تذاكر المباريات خلال بطولة كأس العالم.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر: «يعتبر نقل مشجعي كرة القدم والشغف المشترك في هذه الرياضة في صميم هذه الشراكة الاستثنائية مع شركات الطيران الخليجية. كما أننا نفتخر بإتاحة هذه الفرصة أمامنا لتوحيد جماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم، واستضافتهم في بلادنا للاستمتاع بنسخة مبهرة من هذه البطولة، مع التعريف بثقافتنا وضيافتنا، وستكون بطولة كأس العالم (قطر 2022) أول بطولة لكأس العالم في الشرق الأوسط والعالم العربي، الأمر الذي نعتبره فوزاً للمنطقة بأسرها، وليس فوزاً لدولة قطر وحدها».

وأضاف الباكر: «وبفضل هذه البطولة ستتاح الفرصة أمامنا لتعزيز أعمالنا مع العديد من شركات الطيران الإقليمية في المنطقة، ومن شأن هذا التعاون بين الخطوط الجوية القطرية وخطوط فلاي دبي والخطوط الجوية الكويتية والطيران العُماني والخطوط الجوية العربية السعودية، أن يتيح للمسافرين المزيد من المرونة السفر، الأمر الذي سيسهم في دمج ثقافات هذه البلدان معاً، ويمنح مشجعي كرة القدم الفرصة لاستكشاف المزيد من الوجهات في الشرق الأوسط».

بدوره، قال المدير العام للّجنة العليا للمشاريع والإرث، المهندس ياسر الجمال: «كأس العالم في قطر هي بطولة المنطقة بأسرها. ويأتي الإعلان عن خدمة (Match Day Shuttle) ليجعل من حضور آلاف المشجعين من الشرق الأوسط والعالم العربي لهذه البطولة أمراً في غاية اليُسر والسهولة».

وأضاف: «ستتيح بطاقة المشجعين الرقمية (هيّا – Hayya) رحلة تتسم بالسلاسة أمام مشجعي كرة القدم الذين يحضرون البطولة، مع فرصة حضور أكثر من مباراة واحدة في اليوم ذاته، ونتطلع إلى الترحيب بالمشجعين من جميع أنحاء المنطقة، للتعبير عن شغفهم بكرة القدم، والاستمتاع بضيافتنا العربية الأصيلة، كما أننا نتقدّم بخالص الشكر للخطوط الجوية القطرية وشركائها على تقديم هذا المشروع المتميّز الذي يسهم في استضافة نسخة رائعة لا تُنسى من كأس العالم».

وستستضيف قطر مونديال 2022 في ثمانية ملاعب، ويستضيف استاد البيت المباراة الافتتاحية بسعة تصل إلى 60 ألف مقعد، بينما من المقرر أن تقام المباراة النهائية على استاد لوسيل الذي يتسع لـ80 ألف مقعد، كما تصل سعة الملاعب الأخرى التي ستستضيف البطولة إلى 40 ألف مقعد، بما في ذلك استاد أحمد بن علي، واستاد الجنوب، واستاد خليفة الدولي، واستاد المدينة التعليمية، واستاد 974، واستاد الثمامة.

ويمكن للمشجعين الراغبين في حضور المونديال زيارة الموقع: (qatar2022.qa) لحجز تذاكر المباريات وخيارات والإقامة والحصول على معلومات حول بطاقة (هيّا – Hayya).

ياسر الجمال:

«لقد أعلنّا منذ البداية أن كأس العالم في قطر هي بطولة المنطقة بأسرها».

أكبر الباكر:

«بفضل المونديال ستتاح الفرصة أمامنا لتعزيز أعمالنا مع العديد من شركات الطيران الإقليمية».

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