دبي تتصدر مطارات العالم في رحلات الطائرة "العملاقة"

تصدر مطار دبي الدولي قائمة أكثر مطارات العالم لرحلات طائرات «إيرباص A380» العملاقة، مسجلاً 4285 رحلة خلال الفترة الممتدة من 5 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026، متقدماً بفارق كبير على بقية المطارات العالمية، في مؤشر على استمرار الدور المحوري لطيران الإمارات في تشغيل هذا الطراز ضمن شبكتها الدولية.

وبحسب بيانات تتبع الرحلات نشرها موقع "سيمبل فلاينغ"، جاء مطار لندن هيثرو في المركز الثاني عالمياً بـ1162 رحلة، يليه مطار سنغافورة شانغي بـ895 رحلة، ثم مطار سيدني بـ628 رحلة، فيما حل مطار بانكوك في المركز الخامس بـ356 رحلة.

وأظهرت الأرقام أن مطار دبي سجل حركة لطائرات A380 تعادل نحو 3.7 أضعاف الحركة المسجلة في مطار هيثرو، أقرب منافسيه في القائمة، ما يعكس الفارق الكبير في حجم تشغيل هذا الطراز عبر المطار.

وأوضح التقرير أن مطار دبي يستفيد من مكانته مركزاً رئيسياً للربط الجوي العالمي لطيران الإمارات، التي تعتمد على طائرات A380 في تشغيل رحلات تربط الإمارات بوجهات في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا الشمالية وأستراليا، مستفيدة من السعة الاستيعابية الكبيرة للطائرة على الخطوط ذات الطلب المرتفع.

وأشار التقرير، إلى أن طيران الإمارات تتصدر عالمياً قائمة مشغلي الطائرة، بأسطول يضم 116 طائرة A380، بفارق كبير عن شركتي الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية السنغافورية، اللتين تمتلك كل منهما 12 طائرة، تليهما «كانتاس» الأسترالية بـ10 طائرات، ثم الاتحاد للطيران بتسع طائرات.

وعلى مستوى المطارات الأخرى، استحوذ مطار لندن هيثرو على المركز الثاني، مع تسجيل 1162 رحلة لطائرات A380، وشهد تشغيل الطائرة من قبل ست شركات طيران هي: الخطوط الجوية البريطانية، وطيران الإمارات، والاتحاد للطيران، و«كانتاس»، والخطوط الجوية القطرية، والخطوط الجوية السنغافورية.

وجاء مطار سنغافورة ثالثاً بـ895 رحلة، وشملت الشركات المشغلة للطائرة كلاً من الخطوط الجوية البريطانية وطيران الإمارات و«كانتاس» والخطوط الجوية السنغافورية، فيما سجل مطار سيدني 628 رحلة، عبر أربع شركات هي «آسيانا» وطيران الإمارات و«كانتاس» والخطوط الجوية السنغافورية.

وحل مطار بانكوك في المركز الخامس بـ356 رحلة، تلاه مطار لوس أنجلوس بـ342 رحلة، ثم مطار باريس شارل ديغول بـ333 رحلة، ومطار جون إف كينيدي في نيويورك بـ284 رحلة، فيما جاء مطار مانشستر في المركز التاسع بـ167 رحلة، وكانت طيران الإمارات المشغل الوحيد لطائرات A380 فيه خلال الفترة المرصودة.