"الموهوب" يقود شباب الأهلي للفوز على خورفكان

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

فاز فريق شباب الأهلي على مضيفه خورفكان 2-1، الخميس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين بعد تألق الموهوب خالد الأصبحي صاحب هدف الفوز بالدقيقة الأخيرة من المواجهة.

وظهرت المباراة بمستوى فني جيد تبادل فيها الفريقين الهجمات على المرمى طوال دقائق المباراة خصوصا من جانب خورفكان على الرغم من غياب عدد من اللاعبين الأساسيين.

واصبح رصيد شباب الاهلي 42 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد خورفكان عند 28 نقطة في المركز العاشر.

وافتتح خورفكان تسجيل الأهداف عن طريق البرتغالي بربوزا من ضربة جزاء (11)، بينما سجل هدفي شباب الاهلي غوستافو (22)، وخالد الأصبحي بمجهود فردي سدد خلالها الكرة من خارج الجزاء الشباك 90.

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