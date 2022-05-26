المنتخب في المجموعة الثانية مع عمان والبحرين ولبنان بـ"غرب آسيا" للصالات

المصدر: الإمارات اليوم

أوقعت قرعة بطولة غرب آسيا الرابعة لكرة قدم الصالات التي أُجريت أمس المنتخب الوطني في المجموعة الثانية مع عُمان والبحرين ولبنان، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات الكويت والسعودية وفلسطين والعراق. ويستضيف الاتحاد الكويتي لكرة القدم البطولة في الفترة من 4 إلى 13 يونيو المقبل.

وتقام منافسات البطولة بنظام الدور الواحد، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيثُ يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، وأول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، ليتأهل الفائزان للمباراة النهائية المقررة يوم 13 يونيو 2022.

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