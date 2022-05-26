خورفكان وشباب الأهلي.. ليست «تحصيل حاصل»

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

يستضيف خورفكان في ملعبه استاذ صقر بن محمد القاسمي ضيفه شباب الأهلي في الساعة 6:15 عصراً، ولن تكون المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للنسور، على الرغم من ضمانه البقاء، حيث يتطلع خورفكان إلى تحقيق أول فوز على شباب الأهلي، إذ لم يسبق للنسور تحقيق نتيجة الفوز في المواجهات الخمس المباشرة التي أقيمت ضمن منافسات المحترفين، بعد أن فاز شباب الأهلي في أربع مباريات، وتعادل في واحدة.

ويتطلع النسور للاستفادة من اكتمال عدده، والغيابات التي تطال ضيفه شباب الأهلي، وفي حال تحقيقه الفوز، ستكون أول ثلاثة انتصارات متتالية للمدرب المواطن عبدالمجيد النمر يحققها مع الفريق الأول، وفرصة لعبور حاجز الـ30 نقطة.

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