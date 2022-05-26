سالم عبدالرحمن يواصل انتصاراته في «ماسترز الشارقة» للشطرنج

المصدر: سيد مصطفى - دبي

واصل لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج سالم عبدالرحمن، نتائجه المميزة في بطولة الشارقة ماسترز الدولية الخامسة للشطرنج، التي تُقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر منافساتها حتى 30 الجاري، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة يمثلون 48 دولة، يتنافسون على جوائز البطولة البالغة في مجموعها 60 ألف دولار.

ورفع الفتى الذهبي رصيده إلى 3.5 نقاط بعد فوزه في الجولة الرابعة على نظيره الإيراني الأستاذ الدولي الكبير ايداني بويا.

وانفرد الأستاذان الدوليان إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة والمصري محسن الجابري بصدارة بطولة التحدي الثانية بالعلامة الكاملة عقب نهاية الجولة الرابعة، بعد أن حقق بطل الإمارات الفوز على مواطنه الدولي محمد سعيد اليليلي لاعب نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وتغلب محسن الجابري على الأستاذة الدولية الجورجية ليلى كوريدز.

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