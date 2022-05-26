«دبي فيوتشر» و«باشن آند غلوري» ينشدان اليوم لقب «بريغادير جيرارد»

المصدر: جوني جبور - دبي

ينشد جوادا غودولفين «دبي فيوتشر» و«باشن آند غلوري» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، لقب سباق «بريغادير جيرارد ستيكس»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «جروب3» لمسافة 2000 متر عشبي، الذي يجري اليوم على مضمار سانداون البريطاني العريق. ويسجل «دبي فيوتشر» عودته إلى المضامير الأوروبية، بعد أن حقق شهرة واسعة في الإمارات، من خلال العروض القوية التي قدمها على مضمار «ميدان» في دبي، مسجلاً ثلاثة انتصارات في «كرنفال كأس دبي العالمي»، متضمنة فوزين في فئة «ليستد» جاء آخرها مطلع العام الجاري.

بدوره يستند «باشن آند غلوري» في حظوظه، على تحقيقه الفوز في جميع مشاركاته الثلاث العام الماضي في موسم السباقات البريطاني.

كما يدشن الجواد «أديب» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب وليام هاغس، مشاركته الأولى في الموسم الحالي.

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