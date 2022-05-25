104 سفن تؤكد مشاركتها في سباق «القفال 31»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية استقبال طلبات المشاركة في النسخة رقم 31 من سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي يقام برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كمسك ختام لموسم 2021-2022.

وقال بيان صحافي: «يترقب الجميع قرار اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 31 برئاسة رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، نائب رئيس اتحاد الرياضات البحرية أحمد بن مسحار، في ما يتعلق بإعلان الموعد الجديد بعد تأجيله بسبب الأحوال الجوية، حيث تدرس اللجنة أفضل الظروف لإقامة السباق وفق معايير الأمن والسلامة، التي تضمن وصول جميع المشاركين وتنقلهم بين شواطئ الإمارات وجزيرة صير بونعير، مقر انطلاقة الحدث منذ تأسيسه عام 1991».

وشهدت عملية التسجيل للمشاركة في سباق النسخة رقم 31 إقبالاً كبيراً منذ فتح باب التسجيل الأسبوع الماضي، عبر البوابة الإلكترونية التي أطلقها النادي خصيصاً لهذا الحدث، حيث وصل عدد السفن التي تم تسجيلها في السباق المرتقب حتى أمس 104 سفن، في انتظار إعلان القائمة النهائية مع إغلاق باب التسجيل للمشاركة وقبل توجه قافلة النادي إلى جزيرة صير بونعير استعداداً لاستكمال الإجراءات والمتمثلة في فحص السلامة تأهباً لانطلاقة السباق.

ورفع عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة الرياضية، عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق (القفال 31)، راشد المهيري، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه المتواصل واهتمامه الكبير بالرياضات البحرية وسباق القفال.

وقال راشد المهيري إن اهتمام سمو راعي الحدث باستمرار السباق أعطى المزيد من الدافع إلى الملاك والنواخذة للمشاركة في السباق الأغلى في الموسم الرياضي البحري، حيث تسابق الجميع للتسجيل واستكمال كل الإجراءات قبل وقت كافٍ في انتظار قرار اللجنة المنظمة باعتماد الموعد الجديد للسباق، وفق تقارير الأرصاد والنشرة البحرية المتوقعة في الأيام المقبلة.

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