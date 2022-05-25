اختبارات «رماة التراب» تقام السبت والأحد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قرر اتحاد الرماية إقامة تقييم اختبارات رماة الأطباق من الحفرة «التراب»، يومي السبت والأحد المقبلين، بميادين نادي ند الشبا للرماية بدبي.

وقال الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، إن «إقامة التقييم في نادي ند الشبا للرماية جاء استجابة لظروف معظم الرماة، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، حتى تصبح حظوظهم متساوية، ولنيسر للكل فرصة المشاركة دون عناء مادي أو معنوي في تقييم بالغ الأهمية للوقوف على مستوى الرماة قبيل المشاركات الخارجية».

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