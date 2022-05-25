ماكلروي يتصدر ترتيب «جولة دي دبي وورلد للغولف»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اعتلى الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي صدارة الترتيب العالمي الأسبوعي لجولة «دي بي وورلد» للغولف، التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، وذلك مع سعيه للتتويج بلقب الجولة للمرة الرابعة في مسيرته، ترقباً للختام الكبير الذي سيقام في دبي نوفمبر المقبل. واستفاد ماكلروي في بطولة الولايات المتحدة الأميركية التي اختتمت الأسبوع الجاري، ليرفع رصيده الإجمالي هذا الموسم إلى 1979.1 نقطة، متقدماً على النرويجي فيكتور هوفلاند الذي توج بلقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك، وأصبح رصيده 1953.1 نقطة.

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