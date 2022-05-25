أحمد عبدالله: الأندية تحتاج إلى سنوات كثيرة لمعادلة بطولات العين

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

قال مساعد مدرب فريق العين، أحمد عبدالله، الشهير بـ«غزال العين»، إن الأندية الأخرى تحتاج إلى سنوات كثيرة من أجل فقط معادلة عدد ألقاب الدوري الـ14 التي حققها، وليس المنافسة على أكبر عدد من البطولات.

وأضاف نجم العين السابق لـ«الإمارات اليوم» أن لدى فريق العين منافسين على الفوز بلقب الدوري، ولكن ليس على معادلة عدد ألقابه، موضحاً: «الأندية الأخرى تنافسنا في الفوز باللقب في الموسم، هم يحتاجون الى سنوات كثيرة من أجل معادلة عدد ألقابنا الحالية الـ14، يجب أن لا ننسى أن نادي العين لن يتوقف عن حصد المزيد من الألقاب».

ويتزعم العين قائمة أكثر الأندية الإماراتية تحقيقاً للقب الدوري، إذ أصبح في رصيده 14 لقباً، ويأتي من بعده في المركز الثاني شباب الأهلي، وثالثاً الوصل بسبع بطولات، والشارقة رابعاً بستة ألقاب، والوحدة خامساً بأربع بطولات، والجزيرة سادساً بثلاثة ألقاب، والنصر سابعاً بثلاث بطولات.

وأعرب «غزال العين» عن فرحته الغامرة بأن يكون شاهداً على 13 بطولة دوري كلاعب ومدرب في مسيرته التي وصلت لعامها الـ44، مشيراً إلى أنه حقق ثلاث بطولات كلاعب في أعوام 1980-1981 و1983-1984 و1992-1993، بينما كان مساعداً للمدرب في 10 ألقاب أعوام 1997-1998 و1990-1991 و2001-2002 و2002-2003 و2003-2004 و2011-2012 و2012-2013 و2014-2015 و2017-2018 و2021-2022.

وقال مساعد مدرب فريق العين إنه يأمل أن يشاهد العين يفوز مجدداً بلقب دوري أبطال آسيا، بعد اللقب الأول الذي حققه في عام 2003، وأضاف: «البطولة التي أتمنى أن أحظى بفرصة معاصرتها هي دوري أبطال آسيا، أنا متأكد من أن الحصول عليها سيكون قريباً».

وتعليقاً على الدعم الجماهيري الكبير الذي حصل عليه فريق العين في النسخة الحالية، وما إذا كان جيلهم حظي بالمساندة ذاتها أو أكبر منها، قال أحمد عبدالله: «الملاعب في العين في السابق كان عدد مقاعدها محدوداً، أما الوقت الحالي فإن استاد هزاع بن زايد يستوعب عدداً أكبر من الجماهير، بالتأكيد نحن سعداء بهذا الدعم الكبير الذي نحصل عليه».

• «غزال العين» شاهد على 13 بطولة دوري من أصل 14.

ترتيب الأندية الأكثر تتويجاً بالدوري

- العين 14.

- شباب الأهلي 10.

- الوصل 7.

- الشارقة 6.

- الوحدة 4.

- الجزيرة 3.

- النصر 3.

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